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Российская альпинистка Оленева погибла при восхождении в Непале

Источник:
Sibnet.ru
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Надежда Оленёва
Фото: © Надя Оленёва / Vk.com

Российская альпинистка Надежда Оленева, пропавшая при восхождении на восьмитысячник Дхаулагири в Непале, обнаружена мертвой, сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», — цитирует ТАСС Шабалина.

Посол России в Непале Алексей Новиков уточнил агентству, что лежащая фигура альпинистки обнаружена с воздуха, спасательная группа выдвинется на место 16 октября. Только после этого можно будет официально подтвердить гибель Оленевой.

Оленева совершала восхождение на Дхаулагири (8 167 метров) вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым в субботу, 14 октября. По данным Himalayan Times, спортсменка «упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров».

Альпинисты шли друг за другом, поэтому, когда Оленева не поднялась на точку, пошли ее искать. «Увидели ее палку и следы скольжения по фирну. Пошли искать по следам вниз. Через 200 метров склон, заканчивающийся сераками и ледопадом, стал круче», — говорится в сообщении на Mountain.ru.

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ЧП #Происшествия #Летние виды
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Топ комментариев

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.

Nik3316

в Одессе русских больше чем ты думаешь...

pepelmetal

Или как там, куда попали там и террористы ?

pepelmetal

Зачем израиль бомбит мирных жителей?