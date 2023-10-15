Российская альпинистка Оленева погибла при восхождении в Непале

Российская альпинистка Надежда Оленева, пропавшая при восхождении на восьмитысячник Дхаулагири в Непале, обнаружена мертвой, сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», — цитирует ТАСС Шабалина.

Посол России в Непале Алексей Новиков уточнил агентству, что лежащая фигура альпинистки обнаружена с воздуха, спасательная группа выдвинется на место 16 октября. Только после этого можно будет официально подтвердить гибель Оленевой.

Оленева совершала восхождение на Дхаулагири (8 167 метров) вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым в субботу, 14 октября. По данным Himalayan Times, спортсменка «упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров».

Альпинисты шли друг за другом, поэтому, когда Оленева не поднялась на точку, пошли ее искать. «Увидели ее палку и следы скольжения по фирну. Пошли искать по следам вниз. Через 200 метров склон, заканчивающийся сераками и ледопадом, стал круче», — говорится в сообщении на Mountain.ru.