Неандертальцы оказались настоящими гурманами

Итальянские ученые выяснили кулинарные привычки неандертальцев — оказалось, что эти древние родственники современных людей были более развиты, чем о них принято думать.

Так, их кухня была чрезвычайно разнообразной — такой вывод был сделан исследователями после изучения стоянок неандертальцев в пещере Гурта-де-Оливейра в центральной Португалии. Археологи обнаружили там места, долгое время использовавшиеся для приготовления пищи.

Обгоревшие кости показали, что неандертальцы жарили мясо оленей, коз, лошадей, зубров и носорогов, а также тушили черепах в собственных панцирях на раскаленных камнях. Они также готовили себе рыбу, мидий, моллюсков, и даже поджаривали кедровые орехи.

Такие способности указывают, что в приготовлении еды неандертальцы были такими же умелыми, как и Homo sapiens, жившие тысячелетия спустя. Кроме этого, они были способны к символическому мышлению и могли создавать художественные предметы.

При этом археологам не удалось выяснить, как именно неандертальцы разводили огонь. Предположительно, они высекали искры с помощью кремня, однако у этой гипотезы пока нет доказательств.