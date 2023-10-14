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Неандертальцы оказались настоящими гурманами

Источник:
PLOS One
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Итальянские ученые выяснили кулинарные привычки неандертальцев — оказалось, что эти древние родственники современных людей были более развиты, чем о них принято думать.

Так, их кухня была чрезвычайно разнообразной — такой вывод был сделан исследователями после изучения стоянок неандертальцев в пещере Гурта-де-Оливейра в центральной Португалии. Археологи обнаружили там места, долгое время использовавшиеся для приготовления пищи.

Обгоревшие кости показали, что неандертальцы жарили мясо оленей, коз, лошадей, зубров и носорогов, а также тушили черепах в собственных панцирях на раскаленных камнях. Они также готовили себе рыбу, мидий, моллюсков, и даже поджаривали кедровые орехи.

Такие способности указывают, что в приготовлении еды неандертальцы были такими же умелыми, как и Homo sapiens, жившие тысячелетия спустя. Кроме этого, они были способны к символическому мышлению и могли создавать художественные предметы.

При этом археологам не удалось выяснить, как именно неандертальцы разводили огонь. Предположительно, они высекали искры с помощью кремня, однако у этой гипотезы пока нет доказательств.

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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...