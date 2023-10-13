Полуфинал стартует в проекте «Голос. Уже не дети»

Финалисты проекта «Голос. Уже не дети» определятся на Первом канале в пятницу, 13 октября. На этапе полуфиналов в командах осталось по четыре исполнителя.
В полуфинале шоу «Голос. Уже не дети» выступят 16 человек, по четыре представителя от каждого наставника: Димы Билана, Пелагеи, Егора Крида и Полины Гагариной.
Команда Билана: Диана Хитарова, Мария Панюкова, Рената Таирова и Мирон Проворов.
Команда Пелагеи: Егор Блинов, Давид Саникидзе, Александра Харазьян и Иван Кургалин.
Команда Крида: Анастасия Гладилина, Вероника Сыромля, Елизавета Трофимова и Рагда Ханиева.
Команда Гагариной: Елизавета Качурак, Олеся Казаченко, Мария Мирова и Владислав Тюкин.
В проекте «Голос. Уже не дети» выступают участники разных сезонов детского «Голоса». Среди тех, кто прошел в полуфинал четыре победителя сезонов, трое из которых в команде Гагариной.