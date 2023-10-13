Облегченную плиту для бронежилетов разработали в Новосибирске

Новосибирское предприятие «Филлин» разработало облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения, выдерживающую шестикратное попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Защитный элемент проходит испытания, сообщил представитель компании на выставке ORELEXPO 2023.

Главная особенность разработки состоит в конструкции с цельной керамической пластиной, в то время как баллистические пакеты классических бронеплит современных жилетов содержат наборные керамические пластины, то есть состоящие из множества мелких керамических плиток.

«Если посмотреть на обычную бронеплиту, то она имеет изгиб только в одной плоскости. Монолитная конструкция пластины позволила придать новой бронеплите два сгиба: вокруг тела и вдоль грудной клетки вертикально. Она более анатомична, ее удобнее носить в бронежилетах скрытного ношения. Кроме того, она проще в производстве и легче, поскольку требуется меньше клея для удержания структуры бронепакета», — рассказал ТАСС собеседник.

По словам представителя компании, новая изогнутая бронеплита на испытаниях выдержала шесть попаданий из снайперской винтовки Драгунова, хотя ГОСТ предусматривает защиту лишь от пяти выстрелов из такого оружия. При этом новая пластина, вопреки ожиданиям, не рассыпалась, подчеркнул он. Сейчас разработка проходит испытания и дорабатывается.