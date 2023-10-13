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Новосибирск стал лидером по числу эскортниц в Дубае

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск лидирует в топ-10 городов России по числу приехавших в Дубай эскорт-моделей в 2022-2023 годах.

61 из 10 тысяч женщин в возрасте от 18 до 24 лет уехала работать эскорт-моделью в Дубай, сообщается в исследовании, проведенном телеграм-каналом «Дубай Петрович». Это в три раза больше, чем в Нижнем Новгороде, занявшем второе место. Также в тройку лидеров попал Ярославль.

В абсолютных числах больше всего девушек приехали из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Девушки попадают в Дубай через агентства, которые отбирают кандидаток в туры по 2-3 недели, или приезжают самостоятельно. В туре платят от 2 тысяч долларов в неделю, мужчина берет на себя проживание, шопинг, подарки. Гонорар агентства — от 10 до 35%.

Мужчины, которые ищут менее долгосрочные связи, обычно платят 150–200 евро за час и минимум 1 тысячу за ночь.

Из девушек славянской внешности чаще всего выбирают обладательниц беби-фейса ростом от 174 сантиметров и без татуировок. Особенно любят рыжих. Основной возраст — 16-18 лет, старше 23 обычно ездят, только если есть постоянный клиент. С въездом проблем нет: девушки имеют на руках разрешение от родителей и едут работать моделями по контракту.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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