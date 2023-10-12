НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Шламонакопитель «Усольехимпрома» ликвидируют в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: Андрей Wargus / CC BY-SA 3.0

Шламонакопитель обанкротившегося «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области полностью ликвидируют в 2024 году, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

«Усольехимпром» был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. В четверг на площадке начался демонтаж здания цеха по производству трихлорсилана и четыреххлористого кремния, последнего опасного производственного объекта предприятия.

«У нас, помимо промышленной площадки, в зону ответственности входит и шламонакопитель… Вы видите, что те здания, которые мы демонтировали, мы дробим и после всего этого дробления этот инертный материал перемещаем на шламонакопитель, что уже сегодня порядка 30% шламонакопителя позволило обеспылить. Все жители Усолье-Сибирского знают, что этот шламонакопитель сильно пылил, особенно в ветреную погоду, часть этой проблемы уже снята», — цитирует ТАСС Лебедева.

Согласно информации Росатома, для рекультивации шламонакопителя площадью 200 гектаров было разработано специальное решение, предусматривающее формирование на поверхности нескольких защитных слоев. Замгендиректора Росатома Андрей Никипелов отметил, что последний опасный цех закрывшегося предприятия будет демонтирован в течение месяца.

На территории бывшего комбината будет создан федеральный центр химии, который объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии, не выпускаемой сейчас в России. Якорным инвестором стала компания "Росхим", сейчас она разрабатывает концепцию федерального центра химии.

Еще по теме
Компания «Роснано» заявила о признаках банкротства
Работники из Узбекистана соберут автомобили Lada
Сделано в Новосибирске: от телевизора до электрогитары
Центробанк заявил о перегреве российской экономики
смотреть все
Экономика #Промзона #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Кадыров призвал мусульманские страны защитить палестинцев
35
Израиль за двое суток призвал 300 тыс. резервистов
33
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
31
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
30
США начали поставку вооружений и боеприпасов Израилю