Шламонакопитель «Усольехимпрома» ликвидируют в 2024 году

Шламонакопитель обанкротившегося «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области полностью ликвидируют в 2024 году, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

«Усольехимпром» был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. В четверг на площадке начался демонтаж здания цеха по производству трихлорсилана и четыреххлористого кремния, последнего опасного производственного объекта предприятия.

«У нас, помимо промышленной площадки, в зону ответственности входит и шламонакопитель… Вы видите, что те здания, которые мы демонтировали, мы дробим и после всего этого дробления этот инертный материал перемещаем на шламонакопитель, что уже сегодня порядка 30% шламонакопителя позволило обеспылить. Все жители Усолье-Сибирского знают, что этот шламонакопитель сильно пылил, особенно в ветреную погоду, часть этой проблемы уже снята», — цитирует ТАСС Лебедева.

Согласно информации Росатома, для рекультивации шламонакопителя площадью 200 гектаров было разработано специальное решение, предусматривающее формирование на поверхности нескольких защитных слоев. Замгендиректора Росатома Андрей Никипелов отметил, что последний опасный цех закрывшегося предприятия будет демонтирован в течение месяца.

На территории бывшего комбината будет создан федеральный центр химии, который объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии, не выпускаемой сейчас в России. Якорным инвестором стала компания "Росхим", сейчас она разрабатывает концепцию федерального центра химии.