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Рита Дакота подтвердила, что она «новый Цой»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Рита Дакота опубликовала в соцсети снимки зрительного зала, где фанаты держат плакат с надписью: «Рита — новый Цой».

Сначала нескромные сравнения с Виктором Цоем появились в афишах к концертам Дакоты. Там было сказано, что «в народе ее часто называют "новым Цоем" или "новым Высоцким"».

Но в Сети начали бурно обсуждать и осуждать артистку за такие сравнения. Спустя некоторое время Дакота опубликовала в социальной сети фото с плакатами фанатов, подтверждающие, что с легендарным рок-музыкантом ее сравнивают именно поклонники.

Фото: © @ritadakota

«Я пока теряюсь, когда вы так называете меня и так обо мне говорите, не могу до конца присвоить себе, хихикаю смущенно, но глубоко в сердце, конечно, мне капец как ценно это прочесть. Пусть и авансом», — написала Дакота.  

Рита Дакота прославилась после участия в шоу «Фабрика звезд». Певица сама пишет музыку и тексты своих песен. Среди ее хитов — «Спички», «Цунами», «Полчеловека».

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