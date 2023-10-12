Рита Дакота подтвердила, что она «новый Цой»

Певица Рита Дакота опубликовала в соцсети снимки зрительного
зала, где фанаты держат плакат с надписью: «Рита — новый Цой».
Сначала нескромные сравнения с Виктором Цоем появились в
афишах к концертам Дакоты. Там было сказано, что «в народе ее часто называют
"новым Цоем" или "новым Высоцким"».
Но в Сети начали бурно обсуждать и осуждать артистку за
такие сравнения. Спустя некоторое время Дакота опубликовала в социальной сети
фото с плакатами фанатов, подтверждающие, что с легендарным рок-музыкантом ее сравнивают
именно поклонники.
«Я пока теряюсь, когда вы так называете меня и так обо мне
говорите, не могу до конца присвоить себе, хихикаю смущенно, но глубоко в
сердце, конечно, мне капец как ценно это прочесть. Пусть и авансом», — написала
Дакота.
Рита Дакота прославилась после участия в шоу «Фабрика звезд». Певица сама пишет музыку и тексты своих песен. Среди ее хитов — «Спички», «Цунами», «Полчеловека».