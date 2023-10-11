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Раскрыто имя первого звездного участника шоу «Выжить в Самарканде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Создатели проекта «Выжить в Самарканде» объявили первого участника из звездной команды, им стал певец Влад Топалов.

«Я с большим интересом следил за первым сезоном шоу, которое стало настоящим открытием для всех. Мне было очень интересно испытать себя в условиях, в которых я прежде не бывал. И я уверен, что новый сезон вас точно удивит», — цитирует пресс-служба ТНТ Топалова.

По правилам проекта «Выжить в Самарканде», за главный приз будут бороться 12 человек, поделенных на две команды участников: звездная и народная.

В каждом выпуске команды будут проходить испытания, по результатам которых определится их дальнейшая жизнь в Самарканде — кто-то отправляется в роскошный отель, а кто-то — в горный лагерь с минимумом бытовых условий. Каждую неделю один из участников покинет проект.

В первом сезоне реалити, который назывался «Выжить в Дубае», участвовало 14 человек. Победителем шоу стал футболист Павел Мамаев.

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