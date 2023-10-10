«Россия» начала съемки сериала «Здесь все свои» с Разумовской

Съемки сериала «Здесь все свои» начались в Санкт-Петербурге, проект расскажет о несчастном случае в дальневосточном поселке, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Сюжет любовного детектива развернется в поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами. Там происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром на месте пожара находят обгоревшие до неузнаваемости тела.

Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто.

Чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом.

Кроме Разумовской в сериале снимаются Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семен Шкаликов, Юрий Ицков.

Сериал покажут на телеканале «Россия», дата премьеры пока не называется.