ВСУ оказались беззащитны перед российскими авиабомбами

Украинские военные не могут противостоять российским бомбардировкам, признала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, авиабомбы наносят ВСУ серьезный урон, так как им не хватает средств противовоздушной обороны. Гуменюк подчеркнула, что российские военные понимают, что у Вооруженных сил Украины нет «адекватных средств» реагировать на бомбардировки.

Кроме этого, у армии Украины практически нет истребителей, которые могли бы уничтожать российские самолеты, выпускающие бомбы. В результате авиаудары наносятся без сопротивления.

Используемые российскими военными управляемые авиабомбы гораздо точнее, чем обычные фугасные авиабомбы. Так, на днях российская авиабомба ФАБ-1500 полностью уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ «Соледар» в районе села Александро-Калиново.