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Тува и Забайкалье оказались в лидерах по родам у подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Больше всего случаев родов у несовершеннолетних происходит в Туве и Забайкальском крае, а меньше всего — в Москве.

Самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних — в Туве (13 рождений на 1 тысячу девочек 15–17 лет), Забайкальском крае (12,5), Еврейской автономной области (12).

Это регионы, которые объединяет низкий уровень жизни и низкая урбанизация, сообщает платформа «Если быть точным». В них большая доля малоимущих семей с детьми, высокий уровень преступности, выражены проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками.  

Реже всего подростки рожают детей в Москве (один случай на 1000 девочек 15–17 лет), Санкт-Петербурге (два случая) и Ингушетии (два случая).

Чтобы определить уровень подростковой рождаемости в России, использовались данные Российской базы данных по рождаемости и смертности — коэффициенты рождаемости для каждого возраста (15, 16, 17 лет) и численность женского населения соответствующего возраста в определенный год. 

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Жизнь #Здоровье #Тува #Забайкалье
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