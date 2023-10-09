Тува и Забайкалье оказались в лидерах по родам у подростков

Больше всего случаев родов у несовершеннолетних происходит в Туве и Забайкальском крае, а меньше всего — в Москве.
Самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних — в Туве
(13 рождений на 1 тысячу девочек 15–17 лет), Забайкальском крае (12,5), Еврейской
автономной области (12).
Это регионы, которые объединяет низкий уровень жизни и низкая урбанизация, сообщает платформа «Если быть точным». В них большая доля малоимущих семей с детьми, высокий уровень преступности, выражены проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками.
Реже всего подростки рожают детей в Москве (один случай на
1000 девочек 15–17 лет), Санкт-Петербурге (два случая) и Ингушетии (два
случая).
Чтобы определить уровень подростковой рождаемости в России, использовались
данные Российской базы данных по рождаемости и смертности — коэффициенты
рождаемости для каждого возраста (15, 16, 17 лет) и численность женского
населения соответствующего возраста в определенный год.