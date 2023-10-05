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Названы города Сибири, откуда чаще хотят уехать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Newspaper "Number One" (photographer Беркут)

Люди больше готовы уехать из Читы, Улан-Удэ и Хабаровска, а меньше всего хотят люди покинуть Грозный, Москву и Казань, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

 «Исследования показали, что самая высокая готовность к отъезду на новое место жительства характерна для северных и отдаленных городов. Это Чита, Мурманск, Хабаровск, Нижневартовск, Улан-Удэ и некоторые другие», — сказал «Российской газете» Зубец.

Если говорить о лидерах, то самая высокая приверженность своему городу в Грозном. На втором месте Москва, которую Грозный значительно опережает по этому показателю.

В число лидеров по приверженности своему городу входят также Казань, Владимир, Тула, Тюмень, Симферополь с Севастополем, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Рязань, Тамбов, Махачкала, Калуга, Владикавказ, Чебоксары, Пенза и многие другие города.

Помимо денег людей в городах удерживает хорошее состояние городской среды — качество образования, которое можно получить в городе, уровень медицинского обслуживания, состояние экологической среды, в которой живут люди, конфликтность общественных отношений и уровень безопасности.

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volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

Egorka72

Ну а что вы хотели от Симоньянов..... и им подобных? Просто оглянись вокруг. Медицина доступна только...

mosquito__2010

У этих оптимистов будет жёсткое похмелье.