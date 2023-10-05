Названы города Сибири, откуда чаще хотят уехать

Люди больше готовы уехать из Читы, Улан-Удэ и Хабаровска, а меньше всего хотят люди покинуть Грозный, Москву и Казань, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Исследования показали, что самая высокая готовность к отъезду на новое место жительства характерна для северных и отдаленных городов. Это Чита, Мурманск, Хабаровск, Нижневартовск, Улан-Удэ и некоторые другие», — сказал «Российской газете» Зубец.

Если говорить о лидерах, то самая высокая приверженность своему городу в Грозном. На втором месте Москва, которую Грозный значительно опережает по этому показателю.

В число лидеров по приверженности своему городу входят также Казань, Владимир, Тула, Тюмень, Симферополь с Севастополем, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Рязань, Тамбов, Махачкала, Калуга, Владикавказ, Чебоксары, Пенза и многие другие города.

Помимо денег людей в городах удерживает хорошее состояние городской среды — качество образования, которое можно получить в городе, уровень медицинского обслуживания, состояние экологической среды, в которой живут люди, конфликтность общественных отношений и уровень безопасности.