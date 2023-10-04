Западные друзья и новые финансы: заявления Путина в Сочи

Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи. Глава государства рассказал о союзниках России в Европе и планах построить новую финансовую систему в мире. Собрали главные заявления.

Президент прилетел в Сочи, чтобы поучаствовать в мероприятиях на федеральной территории «Сириус» в Олимпийском парке. На сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности Путин пообщался со студентами и школьниками из 19 стран.

Новая валютная система

Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», заявил Путин. Это не соответствует интересам большей части человечества, которому необходимо постепенно уходить от экономического колониализма.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу, не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня, и которые распоряжаются мировыми валютами», — сказал он.

Путин констатировал, что для новой модели мироустройства нужны прочные экономические основы, Россия будет создавать их вместе со своими союзниками, в числе заинтересованных в изменениях — десятки государств.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира», — подчеркнул президент.

Блокировка активов

Присваивание российских активов странами Запада является ошибкой и в будущем нанесет им вред, спрогнозировал Путин. Он подчеркнул, что «никакая третья сторона» не должна иметь права изменять какие-либо транзакции, в том числе блокировать сделки, арестовывать счета и присваивать себе чужие активы.

«Такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред», — сказал глава государства.

участники Международной олимпиады по финансовой безопасности Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент отметил, что в финансовой сфере сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий, это повышает значимость взаимного доверия и уважительного отношения государств к интересам друг друга.

«Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использованием технологий блокчейн», — перечислил российский лидер.

Союзники на Западе

Многие европейцы разделяют ценности России, но ведут себя тише агрессивных противников, отметил Путин. Он указал, что на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, которым импонирует позиция России.

«Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал — очень много», — уточнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что такие «друзья России» просто ведут себя тише и не выпячивают свою позицию. «Я бы не стал здесь никого делить, а наоборот, - старался бы всех объединить на нашей платформе», — добавил Путин.