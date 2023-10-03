Российская армия применила тактику «эластичной обороны»

Российская армия применяет эффективную тактику «эластичной обороны» для противодействия наступлению ВСУ.

Такая тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию обороны, поощряя ВСУ продвигаться вперед, пишет американская газета The New York Times. Затем российские силы наносят ответный удар, используя уязвимости украинских позиций на открытой местности.

Автор статьи отмечает, что «эластичная оборона» является лишь одним из факторов, которые препятствуют наступлению ВСУ. Российские военные также эффективно используют плотные минные поля и танковые заграждения.

В результате ВСУ не могут продвигаться вперед из-за риска быстрого разгрома. Издание подчеркивает, что в этой ситуации Западу необходимо ускорить поставки Киеву современных истребителей и оружия большой дальности.