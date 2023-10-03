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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия применила тактику «эластичной обороны»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия применяет эффективную тактику «эластичной обороны» для противодействия наступлению ВСУ.

Такая тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию обороны, поощряя ВСУ продвигаться вперед, пишет американская газета The New York Times. Затем российские силы наносят ответный удар, используя уязвимости украинских позиций на открытой местности.

Автор статьи отмечает, что «эластичная оборона» является лишь одним из факторов, которые препятствуют наступлению ВСУ. Российские военные также эффективно используют плотные минные поля и танковые заграждения.

В результате ВСУ не могут продвигаться вперед из-за риска быстрого разгрома. Издание подчеркивает, что в этой ситуации Западу необходимо ускорить поставки Киеву современных истребителей и оружия большой дальности.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

scorpion2777

Она своего будущего незнает, через год выборы и вылетит из министров (если не подтасуют), а тут о Российских...

melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

Asd10

Так она же спортсменка. Мозги на батуте отпрыгала, но здоровье то наверное бережет.)