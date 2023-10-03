Ольга Бузова занялась постановочным сексом

Ведущая Ольга Бузова выпустила новый клип на песню «Позови»,
где снялась в откровенной сцене вместе с актером Станиславом Бондаренко.
Песня «Позови» написана на стихи Михаила Гуцериева, а клип
стал продолжением музыкального сериала «Вселенная GM».
В первой части клип был снят на песню «Вернись». Там героиня
Бузовой после ДТП попадает в 90-е и влюбляется в обычного парня. В конце видео
она возвращается в настоящее, но не может смириться с потерей.
По сюжету второй части, ДТП Бузовой обсуждают в новостях.
Сообщается, что во время аварии знаменитость долго находилась без сознания, а
после случившегося перестала посещать светские мероприятия.
Бузову приглашают на мероприятие, где героем вечера стал
разработчик новой уникальной технологии. Оказывается, перемещение во времени было
спровоцировано именно этой разработкой, а тот парень из 90-х и есть его
создатель.
В порыве страстей Бузова убегает из зала, а ее возлюбленный
в исполнении Бондаренко бросается за ней. После ссоры пара страстно занимается
сексом на кухонном столе ресторана.
В Сети уже распространились шутки о том, что Бузова наконец-то
удовлетворила свои потребности, пусть и постановочно. Ведущая ранее заявляла,
что у нее уже два года нет секса.