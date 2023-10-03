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Ольга Бузова занялась постановочным сексом

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущая Ольга Бузова выпустила новый клип на песню «Позови», где снялась в откровенной сцене вместе с актером Станиславом Бондаренко.

Песня «Позови» написана на стихи Михаила Гуцериева, а клип стал продолжением музыкального сериала «Вселенная GM».

В первой части клип был снят на песню «Вернись». Там героиня Бузовой после ДТП попадает в 90-е и влюбляется в обычного парня. В конце видео она возвращается в настоящее, но не может смириться с потерей.

По сюжету второй части, ДТП Бузовой обсуждают в новостях. Сообщается, что во время аварии знаменитость долго находилась без сознания, а после случившегося перестала посещать светские мероприятия.

Бузову приглашают на мероприятие, где героем вечера стал разработчик новой уникальной технологии. Оказывается, перемещение во времени было спровоцировано именно этой разработкой, а тот парень из 90-х и есть его создатель.

В порыве страстей Бузова убегает из зала, а ее возлюбленный в исполнении Бондаренко бросается за ней. После ссоры пара страстно занимается сексом на кухонном столе ресторана.

В Сети уже распространились шутки о том, что Бузова наконец-то удовлетворила свои потребности, пусть и постановочно. Ведущая ранее заявляла, что у нее уже два года нет секса.

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