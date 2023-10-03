Скандальная елка на острове Татышев обойдется в 16 млн рублей

Красноярский «Татышев-парк» объявил торги на установку главной городской елки за 16 миллионов рублей, в прошлом году она фигурировала в деле о взятках.

Смонтировать елку, оформить и установить иллюминацию на ней нужно до 20 декабря согласно контракту на Госзакупках. Обслуживать конструкцию с иллюминацией — до 18 февраля. И к 10 марта елку разберут.

Высота главной красноярской елки — 55 метров. Итоги торгов подведут 10 октября. Начальная цена — 16 миллионов рублей, как и год назад. Тогда на торги заявилась одна компания — «Сибирский теплый дом» («СТД»). Этот же подрядчик занимался работами и два года назад.

В августе 2023 года компанию «СТД» оштрафовали на миллион рублей. По версии прокуратуры, директор компании подкупил уже экс-руководителя «Татышев-парка» Сергея Васильева. За подкуп подрядчик получил вне конкуренции доступ к четырем крупным контрактам на 42 миллиона рублей: на монтаж новогодней ели и украшения светодиодной системой окрестностей и вантового моста. Васильев проходит по уголовному делу о взятке.