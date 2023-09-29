Группа Little Big отреклась от России

Группа Little Big на предстоящих концертах в Европе позиционирует себя как коллектив из Лос-Анджелеса.

«Little Big — музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса, завоевавший сердца слушателей не только в США, но и во всем мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны», — сообщается в афише шоу в Париже.

Такое же описание коллектива размещено на других сайтах по продаже билетов. Отмечается, что у Little Big также запланированы еще два выступления — во французских городах Нанте и Мериньяке.

В 2022 году Little Big выступила против российской спецоперации на Украине и выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation. После этого группа переехала в Лос-Анджелес, отменив российский тур.