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Власти продлят повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России готово продлить до 1 апреля 2024 года действие повышенного лимита в 1 тысячу евро для беспошлинного ввоза вещей, привезенных из-за границы или заказанных на зарубежных маркетплейсах.

Соответствующее предложение сформулировано в материалах к проекту бюджета, пишет РБК. Финальное решение — за Евразийской экономической комиссией, регулирующим органом ЕАЭС.

Временная мера с порогом в 1 тысячу евро была введена в марте 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров. До этого с января 2020 года в России действовал порог в 200 евро.

Действие повышенного лимита продлевалось после этого раз в полгода. С 1 октября этого года порог автоматически снизился бы до 200 евро, если бы не было принято решение об очередном продлении.

В конце августа Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба выступили за снижение порога беспошлинной торговли до 500 евро, а Минфин и Федеральная таможенная служба — сразу до 200 евро.

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