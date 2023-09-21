Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления столкнулись с сопротивлением, какого не встречалось со времен Второй мировой войны, пишет газета The New York Times.

«Военные аналитики считали, что летнее контрнаступление Украины разорвет российские линии снабжения на юге, вбив клин между западной частью России и Крымом», — говорится в статье.

Российские военные ожидали того же и подготовились соответствующим образом. Москва перебросила на южное направление дополнительные войска, построила на огромной территории укрепления и расставила мины .

«Когда Украина начала наступление на недавно полученных западных танках и другой технике она столкнулась с подготовленной защитой, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны», — отметило издание.

В итоге Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось взять лишь небольшую деревушку Работино. Дальнейшие попытки продвижения украинской армии будут нести за собой огромные потери как техники, так и личного состава, сказано в статье.

«Впереди — знакомые препятствия: мины, траншеи и свежие российские силы, а также дополнительные трудности в виде похолодания и приближающихся осенних дождей», — указали авторы материала.