Блондинка представит Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия‑2023»

Юлия Колмакова представит Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия-2023», девушка работает моделью.

«Могу охарактеризовать себя как открытого искреннего и доброго человека. Имеющего жить здесь и сейчас», — рассказала 23-летняя Колмакова в видеоролике в группе «ВКонтакте» конкурса красоты.

Она добавила, что не знает, чем будет удивлять жюри, потому что она стеснительный человек, и будет преодолевать себя, выходя на сцену.

50 ярких и талантливых девушек России соберутся в Москве, где начнут подготовку к главному конкурсу красоты в нашей стране. Имя победительницы станет известно 8 октября на торжественной церемонии финала «Мисс Россия-2023».

Победительница «Мисс Россия» традиционно получит в качестве приза 1 миллион рублей, роскошную корону от ювелирной компании Mercury и уникальную возможность отправиться на крупнейшие международные конкурсы красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В этом году конкурс «Мисс Вселенная 2023» состоится 18 ноября 2023 в Эль-Сальвадоре.