Минобороны раскрыло преимущества колесной САУ «Мальва»

Минобороны России рассказало о том, на что способно первое отечественное колесное самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва».

«Колесная самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями или теми, что имеют гусеничную базу», — отметили в военном ведомстве.

«Мальва» оснащена 152-миллиметровой артсистемой, такая же стоит на «Мста-С». Скорострельность 2С43 — семь выстрелов в минуту. Возимый боезапас — 30 снарядов. Она может вести огонь всеми типами боеприпасов, которые применяются на системах, таких как 2С19 «Мста-С», Д-20 и 2С3 «Акация». В том числе управляемыми снарядами «Краснополь».

Система может вести стрельбу в режиме «одновременный огневой налет», когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Орудие имеет автономный энергетический агрегат.

Благодаря колесному шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» орудие способно быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. Это очень важно в условиях контрбатарейной борьбы.