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Минобороны раскрыло преимущества колесной САУ «Мальва»

Источник:
Sibnet.ru
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Колесное 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва»
Колесное 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Минобороны России рассказало о том, на что способно первое отечественное колесное самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва».

«Колесная самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями или теми, что имеют гусеничную базу», — отметили в военном ведомстве.

«Мальва» оснащена 152-миллиметровой артсистемой, такая же стоит на «Мста-С». Скорострельность 2С43 — семь выстрелов в минуту. Возимый боезапас — 30 снарядов. Она может вести огонь всеми типами боеприпасов, которые применяются на системах, таких как 2С19 «Мста-С», Д-20 и 2С3 «Акация». В том числе управляемыми снарядами «Краснополь».

Система может вести стрельбу в режиме «одновременный огневой налет», когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Орудие имеет автономный энергетический агрегат.

Благодаря колесному шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» орудие способно быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. Это очень важно в условиях контрбатарейной борьбы.

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Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

hope1986

Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут