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Новую канатную дорогу запустят в секторе Е в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Канатная дорога на горе Асыр в Шерегеше
Фото: © дирекция курорта Шерегеш

Новую канатную дорогу на горе Асыр запустят в этом зимнем сезоне в секторе Е в Шерегеше, сообщила дирекция курорта.

Это будет быстрая четырехместная кресельная канатная дорога с пропускной способностью 1,8 тысячи человек в час. Линия подъема канатной дороги составит 1130 метров, время подъема — 7,3 минуты.

Канатная дорога Асыр откроет новые склоны для катания и безопасного фрирайда. В будущем планируется связать трассы между Асыром и Утуей.

По данным дирекции, канатная дорога расположена в максимальной близости от гостиничного комплекса «Тайгар».

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Топ комментариев

paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...