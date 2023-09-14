Новую канатную дорогу запустят в секторе Е в Шерегеше

Новую канатную дорогу на горе Асыр запустят в этом зимнем сезоне в секторе Е в Шерегеше, сообщила дирекция курорта.

Это будет быстрая четырехместная кресельная канатная дорога с пропускной способностью 1,8 тысячи человек в час. Линия подъема канатной дороги составит 1130 метров, время подъема — 7,3 минуты.

Канатная дорога Асыр откроет новые склоны для катания и безопасного фрирайда. В будущем планируется связать трассы между Асыром и Утуей.

По данным дирекции, канатная дорога расположена в максимальной близости от гостиничного комплекса «Тайгар».