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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль пообещал киевскому режиму международный трибунал

Источник:
Sibnet.ru
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Киевский режим совершил массу преступлений, тянущих на международный трибунал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Совершенные Киевом «зверства хорошо известны», но следователи продолжают работу, чтобы раскрыть все новые факты, сказал Песков в интервью «Известиям».

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что пока рано говорить о том, «как, когда и что именно произойдет». По его словам, нужно все «тщательно документировать», чтобы оставить для истории и показать поколениям, которые должны хорошо понимать, «с кем <…> имеем дело».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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