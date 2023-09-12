Киевский режим совершил массу преступлений, тянущих на международный трибунал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Совершенные Киевом «зверства хорошо известны», но следователи продолжают работу, чтобы раскрыть все новые факты, сказал Песков в интервью «Известиям».

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что пока рано говорить о том, «как, когда и что именно произойдет». По его словам, нужно все «тщательно документировать», чтобы оставить для истории и показать поколениям, которые должны хорошо понимать, «с кем <…> имеем дело».