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Nirvana выпустит 53 неизданных трека

Источник:
Sibnet.ru
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Американская рок-группа Nirvana выпустит переиздание последнего студийного альбома In Utero. В него войдут 72 трека, из которых 53 песни ранее никогда не издавались.

Альбом In Utero вышел 13 сентября 1993 года. К 30-летию его выхода Nirvana решила создать новую версию пластинки. Релиз запланирован на 27 октября, пишет журнал Loudwire.

Переиздание будет включать полную запись концерта 1993 года в Лос-Анджелесе и заключительного шоу группы, которое состоялось в 1994 году в Сиэтле. Также фанаты услышат шесть бонусных концертных треков с выступлений в Риме, Спрингфилде и Нью-Йорке.

Ремастеринг концертных треков с магнитофонных лент для новой пластинки подготовил продюсер и звукоинженер Джек Эндино, который работал над дебютным альбомом группы Bleach.

In Utero — последний студийный альбом рок-группы Nirvana, записанный при участии солиста Курта Кобейна. Пластинка дебютировала на первом месте хит-парада Billboard 200, за первую неделю отметка продаж превысила 180 тысяч.

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