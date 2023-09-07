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Машины в Японии резко подешевели после запрета поставок в Россию

Источник:
ТАСС
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После запрета на поставки ряда машин в Россию цены на подержанные автомобили в Японии начали резко снижаться.

Так, средняя цена автомобилей на аукционах в августе составила около 6,8 тысячи долларов, что примерно на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных участников аукционов, передает издание Nikkei.

Эксперты отмечают, что японские автомобили на вторичке дешевеют из-за дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, которые вступили в силу 9 августа по инициативе правительства.

Тогда Япония приняла решение запретить поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, гибридов и электромобилей, а также покрышек для грузовых транспортных средств.

Новый запрет Японии затронул Toyota Land Cruiser, Camry, Alphard и другие популярные в России моделей. Страна также полностью запретила поставки в Россию грузовых вэнов и грузопассажирских универсалов

Раньше в Россию поставлялось около 20% всех автомобилей с пробегом из Японии. Ожидается, что теперь поставки упадут вдвое, а остальные машины попадут на местный рынок, из-за чего цены продолжат снижаться.

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