Машину выкинули на помойку в Горно‑Алтайске

Автомобиль выкинули на помойку в Горно-Алтайске, при этом мусорные баки оказались сильно переполнены, сообщил депутат горсовета Горно-Алтайска Николай Ким.

«Многое мы видели на мусорках: диваны, холодильники, одежда и обувь. В жизни не видел, чтобы на мусор отвозили автомобиль», — написал депутат во «ВКонтакте».

По его словам, переполненные мусорные баки город видит уже давно. Совещания, обращения, жалобы не дают понятного для населения ответа: «Когда будет вовремя вывозиться мусор?».



«В настоящий же момент вывоз мусора — коммунальная услуга, приравненная к публичному договору для населения, которая оплачивается, согласно утвержденным тарифам! Люди платят деньги, а услуга не оказывается надлежащим образом. "Попахивает" все это мягко говоря, весьма неприятно», — написал депутат.