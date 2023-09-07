НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Машину выкинули на помойку в Горно‑Алтайске

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Фото: © vk.com/wall15060643_2354

Автомобиль выкинули на помойку в Горно-Алтайске, при этом мусорные баки оказались сильно переполнены, сообщил депутат горсовета Горно-Алтайска Николай Ким.

«Многое мы видели на мусорках: диваны, холодильники, одежда и обувь. В жизни не видел, чтобы на мусор отвозили автомобиль», — написал депутат во «ВКонтакте».

По его словам, переполненные мусорные баки город видит уже давно. Совещания, обращения, жалобы не дают понятного для населения ответа: «Когда будет вовремя вывозиться мусор?».

«В настоящий же момент вывоз мусора — коммунальная услуга, приравненная к публичному договору для населения, которая оплачивается, согласно утвержденным тарифам! Люди платят деньги, а услуга не оказывается надлежащим образом. "Попахивает" все это мягко говоря, весьма неприятно», — написал депутат.

Еще по теме
Необычную пропажу заметили в Вильнюсе после саммита НАТО
Дополнительный транспорт пустят в день открытия к «Сибирь‑Арене»
Парень прокатился на вейкборде по лужам Читы. ВИДЕО
Вице-мэр Новосибирска отреагировала на вандализм на фестивале цветов
смотреть все
Жизнь #Город #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
33
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов
30
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
28
Информация о Суровикине исчезла с сайта Минобороны