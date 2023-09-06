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Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/breakingmash

Заведующая красноярским детсадом Анастасия Красильникова, которую родители обвинили в некомпентентности и публикации откровенных фото и видео, ответила на претензии.

Женщина три года руководит детским садом в Красноярске. Родители недовольны ей, она грубит, из-за нее увольняются хорошие педагоги, с родителей постоянно собирают деньги на ремонт площадок и канцелярию. 

Как выяснили родители, заведующая еще и публикует откровенные фото и видео в соцсетях. Они пожаловались на нее в отдел образования мэрии Красноярска.

«Если я буду расстраиваться на каждую собаку, которая на меня лает, ну какая у меня будет жизнь, сами понимаете», — сказала журналисту Ngs24.ru Красильникова.

Она добавила, что находится в отпуске, про жалобу родителей в отдел образования ничего не знает. Также, по ее словам, все аккаунты в соцсетях, где содержатся ее фото, закрытые.

Источник в администрации Красноярска сообщил РИА Новости, что женщина уволена из-за скандала в соцсетях. Официально власти эту информацию не подтверждали.

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