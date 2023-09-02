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Сокол из больницы снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья, политик написал об этом в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол
Фото: © пресс-служба полпреда президента в СФО

«Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол.

Политик уточнил, что находится в больнице с осложнениями после июльской операции. При этом врачи предупредили Сокола, что если он покинет лечебное учреждение, то может столкнуться с тяжелыми осложнениями.

Сергей Сокол был экстренно госпитализирован в Москве 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 1 сентября сообщил в своем телеграм-канале, что у политика диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», кандидат может подать заявлении о снятии с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, «а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств» — не позднее чем за один день.

Кампания по выборам главы Хакасии пройдет с 8 по 10 октября. Эксперты прогнозировали в ходе голосования второй тур — по прогнозам, в него должны были выйти Сокол и действующий глава республики, коммунист Валентин Коновалов.
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Политика #Россия #Хакасия
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HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

PA3OPBY

Думаю наконец все дороги с 404 до пшекии будут уничтожены!

Nik3316

потому что заряжающий негр ценнее любого укровояки...

seNkabb

Хохол, когда родину UA свою защищать пойдешь?