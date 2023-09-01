Названы самые раскрепощенные в сексе страны

Самыми раскрепощенными странами мира стали Австралия, Бразилия и Греция, а Россия заняла в рейтинге 32 место, сообщается на сайте американской компании по тестированию матрасов NapLab.

Авторы анализировали средние показатели по следующим параметрам: возраст потери девственности, количество сексуальных партнеров, процент населения, считающего добрачный секс допустимым, уровень заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) на 100 тысяч человек, отношение государства к проституции и наличие в стране законов, которые запрещают секс до брака.

На первом месте рейтинга по уровню раскрепощенности оказалась Австралия. Следом за ней расположились Бразилия, Греция, Чили, Новая Зеландия и Германия. При этом в Турции оказалось самое большое количество партнеров за жизнь у человека — 14,5.

Россия оказалась на 32 месте. Авторы рейтинга указали, что россияне в среднем вступают в половую жизнь в 18,7 лет, а за всю жизнь имеют 9 партнеров. В стране примерно 19 тысяч случаев ЗППП на 100 тысяч человек.