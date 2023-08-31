Новосибирская школа набрала 15 первых классов

Новосибирская школа № 215 на Чистой слободе поставила рекорд и набрала 15 первых классов, сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

«В ряде школ Новосибирска в этом году у нас будет от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 в школе № 215 на Чистой слободе, — сообщил Ахметгареев.

В приказе о зачислении, в школу зачислено 515 первоклассников. Ни в одном из классов нет свободных мест.

По словам чиновника, также переполнены школы в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский.