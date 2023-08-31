НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирская школа набрала 15 первых классов

Источник:
Sibnet.ru
154 2
Осень
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская школа № 215 на Чистой слободе поставила рекорд и набрала 15 первых классов, сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

«В ряде школ Новосибирска в этом году у нас будет от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 в школе № 215 на Чистой слободе, — сообщил Ахметгареев.

В приказе о зачислении, в школу зачислено 515 первоклассников. Ни в одном из классов нет свободных мест.

По словам чиновника, также переполнены школы в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский.

Еще по теме
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Опубликован рейтинг популярных языков программирования
Сколько дополнительных баллов станут получать медалисты на ЕГЭ
Экзамен без Пушкина и Гоголя: как изменится ЕГЭ по литературе
смотреть все
Жизнь #Образование #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Обсуждение (2)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
30
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
30
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
25
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2