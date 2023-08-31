НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Остатки рыб юрского периода нашли в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
163 0

Палеонтологи Томского государственного университета и Института земной коры СО РАН нашли остатки рыб юрского периода в Иркутском угольном бассейне в районе Тулуна, это увеличивает перспективы открытия динозавров в этом месте, сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые исследовали разрез длиной около 5 километров вдоль реки Ия – до устья реки Икей, где определили перспективные для поисков остатков флоры и фауны точки.

«Мы обнаружили "папоротниковый рай" – множество самых разнообразные видов, в том числе довольно редких. К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы. Кроме того, попадались надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков – филлопод, водных личинки насекомых, вроде веснянок или поденок», – рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Степан Иванцов.

Иркутский угольный бассейн — континентальная впадина, заполненная отложениями юрского возраста, в том числе, как предполагают ученые, динозавровой фауной. Полученные данные позволят реконструировать биоту Иркутского бассейна на рубеже ранней-средней юры – около 180-175 миллионов лет назад.

Еще по теме
Красноярские ученые разработали быстроразлагающийся пластик
Ученые спрогнозировали климатический геноцид человечества
Киборги и ихтиандры: что будет с людьми через 200 лет?
Создан унитаз, к которому ничего не прилипает
смотреть все
Наука #Наука #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...