Остатки рыб юрского периода нашли в Восточной Сибири

Палеонтологи Томского государственного университета и Института земной коры СО РАН нашли остатки рыб юрского периода в Иркутском угольном бассейне в районе Тулуна, это увеличивает перспективы открытия динозавров в этом месте, сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые исследовали разрез длиной около 5 километров вдоль реки Ия – до устья реки Икей, где определили перспективные для поисков остатков флоры и фауны точки.

«Мы обнаружили "папоротниковый рай" – множество самых разнообразные видов, в том числе довольно редких. К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы. Кроме того, попадались надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков – филлопод, водных личинки насекомых, вроде веснянок или поденок», – рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Степан Иванцов.

Иркутский угольный бассейн — континентальная впадина, заполненная отложениями юрского возраста, в том числе, как предполагают ученые, динозавровой фауной. Полученные данные позволят реконструировать биоту Иркутского бассейна на рубеже ранней-средней юры – около 180-175 миллионов лет назад.