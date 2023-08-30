Стали известны расходы на F‑16

Один час полета истребителя F-16 стоит 27 тысяч долларов и требует 16 часов техобслуживания, сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

F-16 требует большего технического обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи. Самолет состоит из десятка тысяч деталей, которые должны регулярно поставляться на Украину, если потребуется оперативный ремонт, рассказал Кансиан CNN.

Истребители F-16 Украине согласились поставить Норвегия, Нидерланды и Дания. Президент страны Владимир Зеленский говорил о 42 самолетах.

По мнению командующего ВВС США в Европе генерал Джеймсп Б. Хекера, самолеты появятся на Украине не раньше следующего года. Реальный опыт использования достаточного количества самолетов «может накопиться через четыре-пять лет».