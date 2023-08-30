НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стали известны расходы на F‑16

Источник:
Sibnet.ru
629 8

Один час полета истребителя F-16 стоит 27 тысяч долларов и требует 16 часов техобслуживания, сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

F-16 требует большего технического обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи. Самолет состоит из десятка тысяч деталей, которые должны регулярно поставляться на Украину, если потребуется оперативный ремонт, рассказал Кансиан CNN.

Истребители F-16 Украине согласились поставить Норвегия, Нидерланды и Дания. Президент страны Владимир Зеленский говорил о 42 самолетах.

По мнению командующего ВВС США в Европе генерал Джеймсп Б. Хекера, самолеты появятся на Украине не раньше следующего года. Реальный опыт использования достаточного количества самолетов «может накопиться через четыре-пять лет».

Тема: Военная операция на Украине
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2
Орбан оценил шансы на победу Украины над Россией
Ил-76 пострадали в ходе самой массовой атаки дронов на Россию
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Обсуждение (8)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

scorpion2777

Маккейна в придачу выкопать и выдать

nicollaich

Укроевреи или семитоукры?Плесень пенициллиновая.