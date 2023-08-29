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Создана книга с таймлайном киновселенной Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Marvel Entertainment анонсировали официальное издание, в котором будет представлен таймлайн всей кинематографической вселенной Marvel с учетом концепции мультивселенной.

Трейлер, демонстрирующий книгу, опубликован на Youtube-канале компании. Отмечается, что издание появится в продаже в октябре.

«Потрясающее визуальное руководство, созданное в сотрудничестве с Marvel Studios DK. Книга станет полезным ресурсом для фанатов, которые надеются соединить точки и по-настоящему понять сложную сеть взаимосвязей между различными фильмами Marvel Studios и потоковыми сериалами», – сказано в описании ролика.

Фанаты кинокомиксов одобрили идею создания такого руководства.

«Что ж, по крайней мере, с этой книгой временная шкала станет немного менее запутанной. Я думаю, это хорошая идея», «Несмотря на то, что я смотрел все киносеансы и короткометражки MCU в хронологическом порядке и по времени, я все равно возьму эту книгу», – написали фанаты.

Кто-то счел, что контент должен быть доступен онлайн всем поклонникам Marvel бесплатно, потому что киновселенная постоянно развивается, и за год в ленту добавляется много историй из фильмов и сериалов.

«Я хочу купить эту книгу, просто чтобы получить «полную» картину, но не могу избавиться от ощущения, что рано или поздно она устареет», – отметил один из поклонников.

Книга будет состоять из 344 страниц, в нем будут кадры из фильмов, описание ключевых событий. Продаваться она будет как в печатном, так и в электронном виде.

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