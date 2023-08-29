НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Бийский олеумный завод получит миллиарды на развитие

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © администрация Алтайского края

Бийский олеумный завод получит из федерального бюджета более 15 миллиардов рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам, сообщил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На заводе, который он посетил во время визита в Алтайский край, производят взрывчатые вещества промышленного и специального назначения. Также предприятие выпускает цетаноповышающие присадки для дизельного топлива, которые улучшают экологические характеристики выхлопа двигателя.

Мантуров отметил, что предприятие имеет стратегическое значение для страны. В рамках уже выделенной господдержки на заводе проводится комплексная реорганизация, которая позволит и дальше своевременно и качественно выполнять все задания в рамках ГОЗ.

Она также позволит при необходимости нарастить производство для удовлетворения внутренней потребности и расширения рынков сбыта. Руководство завода рассказало о реализации инвестиционного проекта по наращиванию мощностей.

«Мы приняли недавно решение о выделении Бийскому олеумному заводу из федерального бюджета более 15 миллиардов рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам, и я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестпроекта», – отметил зампред.

Он добавил, что на предприятии в ближайшие дни поднимут зарплат сотрудникам на 30%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Еще по теме
Новосибирская компания запустила производство лекарств в форме спреев
RBT.ru построит в Новосибирске завод холодильников
Больше трети сибиряков увидели сложности в ведении бизнеса
«Технопром‑2023» стартует в Новосибирске
смотреть все
Экономика #Промзона #Армия #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Обсуждение (0)
Картина дня
Пригожина похоронили в «закрытом формате»
Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
RuStore станет обязательным для предустановки на все гаджеты
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
29
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию