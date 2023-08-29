Бийский олеумный завод получит миллиарды на развитие

Бийский олеумный завод получит из федерального бюджета более 15 миллиардов рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам, сообщил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На заводе, который он посетил во время визита в Алтайский край, производят взрывчатые вещества промышленного и специального назначения. Также предприятие выпускает цетаноповышающие присадки для дизельного топлива, которые улучшают экологические характеристики выхлопа двигателя.

Мантуров отметил, что предприятие имеет стратегическое значение для страны. В рамках уже выделенной господдержки на заводе проводится комплексная реорганизация, которая позволит и дальше своевременно и качественно выполнять все задания в рамках ГОЗ.

Она также позволит при необходимости нарастить производство для удовлетворения внутренней потребности и расширения рынков сбыта. Руководство завода рассказало о реализации инвестиционного проекта по наращиванию мощностей.

«Мы приняли недавно решение о выделении Бийскому олеумному заводу из федерального бюджета более 15 миллиардов рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам, и я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестпроекта», – отметил зампред.

Он добавил, что на предприятии в ближайшие дни поднимут зарплат сотрудникам на 30%, сообщает пресс-служба администрации региона.