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Запускать беспилотники запретили в Новосибирске 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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1 сентября
Фото: © Sibnet.ru

Власти запретили полеты беспилотников в Новосибирске в День знаний и дни выборов с 8 по 10 сентября 2023 года, сообщает пресс-центр мэрии города.

«В период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в дни проведения единого дня голосования запрещается полет любых беспилотных воздушных судов над территорий образовательных учреждений и объектов проведения голосования», — говорится в сообщении.

Городская антитеррористическая комиссия приняла такое решения для безопасности мероприятий.

К концу августа 2023 года запрет на использование беспилотников ввели 64 региона России. За нарушение воздушного пространства предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для обычных граждан.

С 8 по 10 сентября в Новосибирской области состоятся выборы губернатора региона. За кресло главы Новосибирской области в этот раз борются Травников, выдвинутый ЛДПР Евгений Лебедев, Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты за правду») и Роман Яковлев (КПРФ).

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