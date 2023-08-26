Смертельное ДТП произошло в Красноярском крае

Смертельное ДТП произошло на 885 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, погибли три человека и четверо получили травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Mazda. После этого грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki.

В результате погибли водитель Suzuki и два его пассажира. Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека: два пассажира Suzuki, а также водители Mazda и Toyota.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следователи устанавливают виновника аварии.