Больше трети сибиряков увидели сложности в ведении бизнеса

Более трети предпринимателей Сибири заявили, что в последние два года вести свой бизнес в России стало тяжелее, а 14% считают, что ситуация улучшилась, сообщает результаты опроса банк «Открытие» и СК «Росгосстрах».

По мнению 35%опрошенных сибиряков в последние два года вести бизнес в России не стало легче (19% скорее нет, 16% — определенно нет). 51% затруднились с ответом на этот вопрос.

Главными препятствиями для предпринимательства они назвали слабо прогнозируемую ситуацию в экономике, бюрократические барьеры, высокие налоги и отсутствие стартового капитала.

14% сибиряков отметили, что за последние два года в России стало легче вести свой бизнес. Главными факторами поддержки бизнеса большинство называет большой рынок сбыта, наличие свободных ниш из-за ухода иностранных компаний и помощь государства.