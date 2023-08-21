НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Река размыла БАМ в Бурятии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
231 0

Рабочие начали отсыпать дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии, где размыло железнодорожные пути и приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщается в телеграм-канале правительства Бурятии.

«По состоянию на 14.00 мск отсыпана дорога к дамбе. Начались работы по отсыпке дамбы. Для работ привлечено 226 человек, 64 единицы техники», — говорится в сообщении.

Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная. 

На участке Байкало-Амурской магистрали, пострадавшем от удара стихии, остановили движение поездов. Застрявшие на БАМ пассажиры пока находятся в Северобайкальске.

Еще по теме
Иноагент Галкин написал о погибшей в Чернигове девочке
Дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске
Очередной украинский беспилотник прилетел в Москву
Число жертв при взрыве на АЗС в Дагестане выросло
смотреть все
ЧП #Происшествия #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Empress взломала новую игру
Нюша опубликовала сексуальные фото в честь 33‑летия
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай задумал сделать БРИКС соперником G7
Назван единственный путь для победы Украины
Российская экспедиция на Луну провалилась
Редкая «Волга» двух губернаторов появилась в продаже
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Хороший вопрос. Типичная тактика западных мерзавцев - прикрываясь гражданской инфраструктурой создают...

mosquito__2010

Никакая работа не делается в пустую если она с добрыми намерениями.

mosquito__2010

Этот тип когда нибудь что нибудь говорил подобное об аллее ангелов в Донецке и о том какие именно процессы...

kygear

Бензоколонка не создаст ядерную бомбу.Одни центрифуги для разделения изотопов чего стоят.