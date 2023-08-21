Река размыла БАМ в Бурятии. ВИДЕО

Рабочие начали отсыпать дамбу в Северо-Байкальском районе
Бурятии, где размыло железнодорожные пути и приостановлено сквозное движение на
участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщается в телеграм-канале правительства
Бурятии.
«По состоянию на 14.00 мск отсыпана дорога к дамбе. Начались
работы по отсыпке дамбы. Для работ привлечено 226 человек, 64 единицы техники»,
— говорится в сообщении.
Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная.
На участке Байкало-Амурской магистрали, пострадавшем от удара стихии, остановили движение поездов. Застрявшие на БАМ пассажиры пока находятся в Северобайкальске.