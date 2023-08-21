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Фильм о СВО «Свидетель» провалился в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Свидетель»

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» стартовал в российском прокате с внушительной кассой, в то время как отечественная лента «Свидетель» о событиях на Украине провалился в прокате.

«Леди Баг и Супер-Кот» собрали в первую прокатную неделю больше 177 миллионов рублей, что за летний период стало самыми высокими показателями для новинки.

Фильм «Свидетель» о событиях на Украине во время СВО оказался непопулярным среди зрителей. В день премьеры, 17 августа, он собрал 1,4 миллиона рублей. Для сравнения, мультфильм про Леди Баг за день собрал 44 миллиона.

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