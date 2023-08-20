Редкая «Волга» двух губернаторов появилась в продаже

Коллекционная «Волга», которой в 2000-х годах владели два губернатора, выставлена на продажу. За авто просят 1,8 миллиона рублей.

ГАЗ-3111 «Волга» была сделана по индивидуальному заказу губернатора Тульской области Василия Стародубцева (1997-2005 годы), затем ей владел губернатор Самарской области Константин Титов (1991-2007 годы).

Пробег серебристой машины 2002 года выпуска — чуть более 4 тысяч километров. Она оснащена двигателем и коробкой передач Toyota.

Нынешний владелец приобрел авто у Самарского музея внедорожных машин и не ездил на нем. Он продает «Волгу» за 1,8 миллиона рублей.