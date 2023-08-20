Сериалы начали закрывать из‑за забастовки сценаристов

Первые сериалы, которые пострадали от забастовки сценаристов, — «Периферийные устройства» и «Их собственная лига».

Сериал «Периферийные убийства» с Хлоей Моретц — экранизация романа Уильяма Гибсона— выходил на Amazon. Работа над вторым сезоном научно-фантастического шоу была на ранних стадиях препродакшна, когда началась забастовка гильдии, а его выход был запланирован на 2024 год.

Сценарии всех эпизодов второго сезона «Их собственной лиги» были завершены еще до начала забастовки, а Sony Pictures Television, занимавшаяся производством сериала, теперь ищет для него новый дом.

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», закрытие этих двух шоу связано лишь с тем, что из-за забастовки их дата выхода может быть перенесена только на 2025 год, а у сервиса уже есть четкий график будущих релизов.