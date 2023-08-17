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Шаманы соберутся на фестивале в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tyvashamany

Всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» соберет порядка 150 шаманов в Туве, они проведут обряд в поддержку российских воинов, сообщает правительство республики.

Все мероприятия шаманского фестиваля пройдут на территории юрточного комплекса «Бий-Хем», расположенного в 22 километрах от Кызыла. Организаторы подчеркивают, что тувинские шаманы — современные носители древнейших знаний предков.

В течение трех дней гостей фестиваля ждет насыщенная программа. По итогам испытаний определят сильнейших шаманов в разных направлениях шаманской практики. Во второй день фестиваля шаманы проведут совместный обряд в поддержку российских воинов.

Всероссийский фестиваль шаманизма прошел в июне прошлого года. В мероприятиях приняли участие около 300 шаманов из 17 регионов России, а также Казахстана и Монголии.

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Жизнь #Религия #Тува
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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

st1m32

На своем кармане ощути разницу и не просто кивай, не знаю как тебя назвать.

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))