Шаманы соберутся на фестивале в Туве

Всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» соберет порядка 150 шаманов в Туве, они проведут обряд в поддержку российских воинов, сообщает правительство республики.

Все мероприятия шаманского фестиваля пройдут на территории юрточного комплекса «Бий-Хем», расположенного в 22 километрах от Кызыла. Организаторы подчеркивают, что тувинские шаманы — современные носители древнейших знаний предков.

В течение трех дней гостей фестиваля ждет насыщенная программа. По итогам испытаний определят сильнейших шаманов в разных направлениях шаманской практики. Во второй день фестиваля шаманы проведут совместный обряд в поддержку российских воинов.

Всероссийский фестиваль шаманизма прошел в июне прошлого года. В мероприятиях приняли участие около 300 шаманов из 17 регионов России, а также Казахстана и Монголии.