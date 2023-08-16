НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стилист Александр Рогов назвал пять безвкусно одетых звезд

Источник:
Sibnet.ru
307 1
Фото: © @alexandr_rogov

Стилист и дизайнер Александр Рогов перечислил звезд российского шоу-бизнеса, которые одеваются безвкусно.

Первое место в топ-5 безвкусно одетых звезд, занял певец Митя Фомин. На втором месте Ольга Бузова. Бронза безвкусицы досталась Филиппу Киркорову, на четвертом месте Анастасия Волочкова, на пятом — Лера Кудрявцева.

Стилист признался, что из перечисленных артистов поработал бы над образом Киркорова, потому что в целом его стиль интересен.

«Я оставил бы его (Киркорова) собой. Эта стразовость, он весь яркий, блестящий, на нем какие-то новые супер яркие вещи, последняя коллекция, но хочется туда юмора добавить, потому что все слишком очевидно. Кепка Louis Vuitton, куртка Louis Vuitton, все по цвету пересекается, еще эта же сумка, еще такие же ботинки из этой же коллекции. А где глубина? Копнуть поглубже, переосмыслить это по-другому, добавить чего-то неожиданного. При этом я считаю, что одет он безвкусно», — сказал Рогов в интервью Анастасии Ивлеевой.

Еще по теме
Фанаты ушли с концерта The Killers из‑за русского барабанщика
Райдер Алены Апиной появился в Сети
Нашлись самые святые люди в российском шоу‑бизнесе
Агутин объяснил судьбу Shaman'a на «Голосе»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Украина атаковала Крымский мост
Издатель S.T.A.L.K.E.R. 2 слил дату релиза игры
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин проведет экстренное совещание по курсу рубля
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении
Украина оценила вариант с обменом территорий на членство в НАТО
Мишустин поручил снизить цену самолета «Байкал»
Самое обсуждаемое
48
Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара
44
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
36
Шойгу проинспектировал ядерный полигон
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
27
Киев заявил о наличии сети украинских спецслужб на территории России