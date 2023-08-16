Стилист Александр Рогов назвал пять безвкусно одетых звезд

Стилист и дизайнер Александр Рогов перечислил звезд российского шоу-бизнеса, которые одеваются безвкусно.

Первое место в топ-5 безвкусно одетых звезд, занял певец Митя Фомин. На втором месте Ольга Бузова. Бронза безвкусицы досталась Филиппу Киркорову, на четвертом месте Анастасия Волочкова, на пятом — Лера Кудрявцева.

Стилист признался, что из перечисленных артистов поработал бы над образом Киркорова, потому что в целом его стиль интересен.

«Я оставил бы его (Киркорова) собой. Эта стразовость, он весь яркий, блестящий, на нем какие-то новые супер яркие вещи, последняя коллекция, но хочется туда юмора добавить, потому что все слишком очевидно. Кепка Louis Vuitton, куртка Louis Vuitton, все по цвету пересекается, еще эта же сумка, еще такие же ботинки из этой же коллекции. А где глубина? Копнуть поглубже, переосмыслить это по-другому, добавить чего-то неожиданного. При этом я считаю, что одет он безвкусно», — сказал Рогов в интервью Анастасии Ивлеевой.