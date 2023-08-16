Томичка поборется за 10 миллионов в новом сезоне шоу «Вызов» на ТНТ

Первая женщина, которую допустили к управлению ядерным
реактором из Томска Алина Тутолмина стала участницей второго сезона шоу «Вызов»,
сообщает пресс-служба ТНТ.
За главный приз будут бороться 11 звезд шоу-бизнеса и 11
представителей мира науки, в числе которых – инженер по управлению ядерным
реактором из Томского политехнического университета Алина Тутолмина.
Среди «звездных» участников шоу: певец Ваня Дмитриенко,
блогер Саша Стоун, актриса Ася Резник, телеведущая Карина Мурашкина, певец Влад
Соколовский, блогер Николай Сердюков, певица Алина Левда, комик Денис Дорохов,
блогер Юлия Коваль и другие.
Вместе с «умниками» им предстоит непростой путь: в смешанных
парах они на протяжении сезона будут проходить комплексные челленджи на силу и
интеллект, а также бороться в логове за право остаться в проекте.
В первом сезоне шоу победу одержала томичка Екатерина
Щеглова. В паре с борцом Торнике Квитатиани они выиграли 10 миллионов рублей.