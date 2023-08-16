Томичка поборется за 10 миллионов в новом сезоне шоу «Вызов» на ТНТ

Первая женщина, которую допустили к управлению ядерным реактором из Томска Алина Тутолмина стала участницей второго сезона шоу «Вызов», сообщает пресс-служба ТНТ.

За главный приз будут бороться 11 звезд шоу-бизнеса и 11 представителей мира науки, в числе которых – инженер по управлению ядерным реактором из Томского политехнического университета Алина Тутолмина.

Среди «звездных» участников шоу: певец Ваня Дмитриенко, блогер Саша Стоун, актриса Ася Резник, телеведущая Карина Мурашкина, певец Влад Соколовский, блогер Николай Сердюков, певица Алина Левда, комик Денис Дорохов, блогер Юлия Коваль и другие.

Вместе с «умниками» им предстоит непростой путь: в смешанных парах они на протяжении сезона будут проходить комплексные челленджи на силу и интеллект, а также бороться в логове за право остаться в проекте.

В первом сезоне шоу победу одержала томичка Екатерина Щеглова. В паре с борцом Торнике Квитатиани они выиграли 10 миллионов рублей.