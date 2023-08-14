Регионы получат право вводить новый налог на туристов

Президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта его проведения в ряде субъектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Курортный сбор в размере 100 рублей был введен в тестовом режиме с 2018 года, он действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, продлевающий проведение эксперимента до 2025 года.

В список российских городов, где разрешен сбор курортного сбора, добавили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» в Краснодарском крае, на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

В 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Для их обслуживания появятся не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.