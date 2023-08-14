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Регионы получат право вводить новый налог на туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта его проведения в ряде субъектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Курортный сбор в размере 100 рублей был введен в тестовом режиме с 2018 года, он действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, продлевающий проведение эксперимента до 2025 года.

В список российских городов, где разрешен сбор курортного сбора, добавили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» в Краснодарском крае, на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

В 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Для их обслуживания появятся не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.

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Экономика #Деньги #Туризм
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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.