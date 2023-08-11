Российские беспилотники получат ракеты «Вихрь»

Концерн «Калашников» создаст модификацию авиационной управляемой ракеты «Вихрь» для беспилотников, сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Есть замысел, он находится на этапе концептуальной проработки. "Вихрь" сама по себе — очень хорошая ракета. Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия», — сказал «Известиям» Лушников.

По его словам, пока не ясно, будет ли это облегченная ракета или ее удастся интегрировать в систему вооружения беспилотников в нынешнем виде. «Иными словами, "Вихрь" для беспилотных аппаратов появится, но каким он будет, определится в ходе разработки», — уточнил президент концерна.

Лушников отметил, что концерн заинтересован в разработке «Вихря" для беспилотников, и видит в такой модификации боеприпаса потребность и серьезный потенциал.