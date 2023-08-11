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Российские беспилотники получат ракеты «Вихрь»

Источник:
«Известия»
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Противотанковые ракеты «Вихрь»
Противотанковые ракеты «Вихрь»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Концерн «Калашников» создаст модификацию авиационной управляемой ракеты «Вихрь» для беспилотников, сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Есть замысел, он находится на этапе концептуальной проработки. "Вихрь" сама по себе — очень хорошая ракета. Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия», — сказал «Известиям» Лушников.

По его словам, пока не ясно, будет ли это облегченная ракета или ее удастся интегрировать в систему вооружения беспилотников в нынешнем виде. «Иными словами, "Вихрь" для беспилотных аппаратов появится, но каким он будет, определится в ходе разработки», — уточнил президент концерна.

Лушников отметил, что концерн заинтересован в разработке «Вихря" для беспилотников, и видит в такой модификации боеприпаса потребность и серьезный потенциал.

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Топ комментариев

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

PA3OPBY

Они не вкурсе за вилы, одни только за швабры, а другие за вазелин!

mosquito__2010

Интересно, до них уже дошло что им вилы ?