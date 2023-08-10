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Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени

Источник:
Phys.org
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Вселенная ритмично растягивает и сжимает пространство-время, доказали ученые. Соответствующие результаты удалось получить в результате 15-летнего наблюдения за миллисекундными пульсарами в Млечном Пути.

Оказалось, что растяжение и сжатие пространства-времени влияет на точные ритмы пульсаров, при этом сам процесс связан с распространением длинных гравитационных волн, которые впервые удалось обнаружить в 2015 году.

Фактически, Вселенная «гудит» от гравитационного излучения — очень низкочастотного гула, который ритмично растягивает и сжимает пространство-время и заключенную в нем материю. Поскольку длина гравитационных волн измеряется в световых годах, для их обнаружения потребовалась бы решетка из антенн размером с галактику.

Такой естественной решеткой для исследователей стал набор миллисекундных пульсаров. Анализ подтвердил, что гравитационные волны на протяжении 13,8 миллиарда лет существования Вселенной порождали черные дыры. Сегодня эти волны накладываются друг на друга, как рябь на воде от горсти брошенных камешков.

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Топ комментариев

urbasik

А ведь товарищ Сталин отправил в Китай тысячу предриятий без пробега и безвозмездно.

ball-n-wall

Враги они и есть враги, американцы..

Alhazred

Сказать то больше нечего? Вот и отвали)))

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))