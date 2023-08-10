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Сорваны сроки сдачи шести школ в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Шесть концессионных школ не смогут ввести в срок в 2023 году в Новосибирске, учеба в них начнется не раньше 2024 года, сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

«Там начальный этап строительства идет, где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла», — сказал в пресс-центре ТАСС министр.

Эти шесть школ строят в Новосибирске в рамках концессионного соглашения правительства региона с московской компанией «Школа на Николая Сотникова».

Две школы должны построить на Южно-Чемском жилмассиве, по одной на Чистой слободе, в Новомарусино, на Плющихинском жилмассиве и Ключ-Камышенском плато. Их сдадут только в 2024 году.    
 

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