Косвенная вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести ее к прямой войне с Россией, заявил депутат бундестага от партии Штеффен Котре.

«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — приводит РИА Новости заявление депутата.

По мнению Котре, передача вооружений не приближает конфликт к развязке, а лишь усугубляет его. Берлину следует поддерживать отношения с Москвой, а западные санкции оборачиваются в первую очередь против самой Германии, где уже подскочили цены на энергию, отметил он.

Кроме того, разрыв немецко-российских отношений с приведет к падению престижа Берлина на мировой арене, полагает депутат, обращая внимание на то, что Россия тесно сотрудничает с находящимися на подъеме странами БРИКС и Африкой.

Политика конфронтации обернется в первую очередь против Германии, заключил Котре.