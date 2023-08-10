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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии

Источник:
РИА Новости
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Косвенная вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести ее к прямой войне с Россией, заявил депутат бундестага от партии Штеффен Котре.

«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — приводит РИА Новости заявление депутата.

По мнению Котре, передача вооружений не приближает конфликт к развязке, а лишь усугубляет его. Берлину следует поддерживать отношения с Москвой, а западные санкции оборачиваются в первую очередь против самой Германии, где уже подскочили цены на энергию, отметил он.

Кроме того, разрыв немецко-российских отношений с приведет к падению престижа Берлина на мировой арене, полагает депутат, обращая внимание на то, что Россия тесно сотрудничает с находящимися на подъеме странами БРИКС и Африкой.

Политика конфронтации обернется в первую очередь против Германии, заключил Котре.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

ball-n-wall

Наверное, задолбала гомосятина в Америке..

pepelmetal

Посол 404 на америке, во время парада нетрадицианалов заявил что, вот за это вот всё 404 воюет

MuCbE

Нет. Ж/д составы которые возят по 17 танков каждый час 24/7 стали удивлением.

Alhazred

Сказать то больше нечего? Вот и отвали)))