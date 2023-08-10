Составлен топ самых популярных сериалов

Турецкие и российские сериалы вошли в топ-10 сериалов, наиболее популярных в видеосервисе Wink по итогам первого полугодия 2023 года. Лидирует «Постучись в мою дверь».

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал самым популярным в Wink. Это романтическая комедия о студентке, которая притворяется невестой миллионера, чтобы вернуть стипендию. История Эды и Серкана была популярна во многих странах.

На втором месте — триллер о поисках маньяка «Фишер». Сериал основан на реальных событиях. Третьим стал еще один турецкий продукт — «Ветреный». Это мелодрама о влюбленных из враждующих семей.

В топ вошли новинки 2023 года — российские «Балет», «Мерзлая земля», «Ухожу красиво», «Содержанки» (четвертый сезон), а также вышедшие в последние несколько лет сериалы «Ивановы-Ивановы», «Молодежка» и турецкая «Черная любовь».